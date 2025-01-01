В Удмуртии спасли снегоход, ушедший под лед. Водитель спасся самостоятельно



Фото: Поисково-спасательная служба УР Фото: Поисково-спасательная служба УР

Сотрудники поисково-спасательной службы Удмуртии спасли снегоход из полыньи. Экстремал 1984 года рождения провалился под лёд на реке Пироговка в микрорайоне Шунды во время катания на снегоходе.



Сам он смог вылезти, а вот стальной конь ушел на дно. Спасатели решили вытащить его, из-за риска загрязнения воды из-за содержания бензина и масел.



Чтобы добраться до места происшествия и буксировать снегоход, они использовали свой снегоход, а для работы в ледяной воде — гидрокостюмы и приспособление для работы на тонком льду. Снегоход достали и вернули владельцу.