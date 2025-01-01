В Удмуртии ужесточили наказание за создание запрещенной религиозной организации

В Удмуртии участникам организации «Свидетели Иеговы» ужесточили наказание, сообщает пресс-служба судейского сообщества республики.



Ранее суд признал виновными семерых жителей Ижевска и Воткинска в организации деятельности религиозного объединения, подлежащего ликвидации. Они продолжали деятельность, несмотря на решение о ликвидации за экстремистскую деятельность. Прокуратура оспорила приговор, указав на нарушения закона.



Верховный суд Удмуртии удовлетворил апелляцию. Штраф для двоих заменили на 6 лет колонии общего режима с заключением под стражу в зале суда. Двоим заменили условное наказание на реальное. Одному зачли нахождение под стражей за полтора дня лишения свободы, второму назначили домашний арест из расчета два дня ареста за день лишения свободы. Приговор в отношении одного фигуранта оставили без изменения.