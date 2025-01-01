В Удмуртии задержали гражданина по подозрению в призывах к террору.

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Сотрудники Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Удмуртской Республике пресекли незаконные действия гражданина, который распространял в интернете материалы, содержащие призывы к насилию в отношении представителей государственных органов России.



Следственный отдел Управления возбудил уголовное дело против этого человека по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Публичные призывы к террористической деятельности». В соответствии со статьями 91 и 92 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, гражданин был задержан и помещён в изолятор временного содержания.



Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для сбора доказательств.



За совершение этого преступления Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.