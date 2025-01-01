Выручка Ижевского автозавода достигла 40,4 млрд рублей

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«АвтоВАЗ» повысил доходы Ижевского автозавода в 2024 году после начала выпуска «Lada Largus». Выручка предприятия выросла в восемь раз, достигнув 40,4 млрд рублей, по данным «Интерфакс».



Валовая прибыль завода удвоилась до 1,4 млрд рублей, став самой значительной с 2019 года. Во время пандемии доходы были в пределах 10–11 млрд рублей, а в 2022–2023 годах упали до 3–5 млрд рублей.



Перевод производства «Lada Largus» из Тольятти в Ижевск в 2024 году стал главной причиной роста. В 2022 году выпуск модели был остановлен из-за санкций, но в мае 2024 года в Ижевске началось серийное производство автомобилей с ДВС.



За год завод выпустил 35,9 тыс. «Lada Largus», что составляет 7% от общего выпуска концерна (525,5 тыс. машин). Выручка от сборки достигла 34,3 млрд рублей, затраты составили 32,8 млрд рублей, а прибыль — около 1,5 млрд рублей. Чистая прибыль выросла в 3,4 раза, достигнув 1 млрд рублей.