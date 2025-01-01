Искусственный интеллект Яндекса обновил переводчик с удмуртского языка

В Удмуртии продолжают улучшать удмуртский язык в «Яндекс Переводчике», сообщает министерство национальной политики. Над проектом работают Миннацполитики Удмуртии, Институт удмуртской филологии, Удмуртский институт истории языка и литературы и организация «Удмурт Кенеш».Учёные подготовили более 100 тысяч параллельных предложений на русском и удмуртском языках, а также собрали удмуртский корпус текстов. Эти данные обучили нейронную сеть для более точного и естественного перевода.Удмуртский язык доступен в «Яндекс Переводчике» с 2016 года, а в 2024 году научные центры и вузы Удмуртии вместе с «Яндексом» решили развивать переводчик. Тогда же стало известно, что модель «GigaChat» от «Сбера» будет учить удмуртский язык, после подписания соглашения о сотрудничестве с правительством Удмуртии.