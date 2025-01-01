Из-за возгорания из общежития Аграрного университета эвакуировали 130 жильцов

В Ижевске 8 марта рано утром случился пожар в общежитии аграрного университета.



Охранник увидел дым из комнаты и вызвал спасателей. Все 130 человек из общежития успели выйти.



Один из студентов выломал дверь и увидел, что в комнате никого нет - девушки, которые жили в этой комнате, уехали на праздники. Ребята потушили горящий холодильник.



Пожар был на 4 квадратных метрах. Никто не пострадал.



По-видимому, пожар начался из-за короткого замыкания в холодильнике.