РАНХиГС будет планировать работу с Удмуртией в рамках сотрудничества

Между правительством Удмуртской Республики (УР) и Российской академией народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС) планируется подписание соглашения о сотрудничестве. Проект документа был одобрен премьер-министром республики Романом Ефимовым и опубликован на портале Udmurt.ru.



От имени правительства соглашение предлагается подписать главе региона Александру Бречалову. В рамках сотрудничества стороны будут взаимодействовать в организации отбора и подготовки квалифицированных руководителей из числа участников специальной военной операции. В дальнейшем эти ветераны смогут присоединиться к работе государственных учреждений, органов самоуправления, а также государственных компаний и региональных корпораций.



Следует отметить, что ранее проректор РАНХиГС, бывший председатель правительства Удмуртии Ярослав Семёнов, уже занимал эту должность.