В Удмуртии задержаны подозреваемые в хищении средств граждан за услуги доставки грузов
Следствие закончило расследование уголовного дела о мошенничестве в Ижевске. Трое молодых людей обвиняются в том, что они обманом брали деньги у людей, которые хотели перевезти вещи или машину.
Злоумышленники регистрировались на сайте, где были объявления о перевозке грузов, и представлялись сотрудниками компании. Они просили предоплату за свои услуги и переставали отвечать, когда получали деньги.
Преступников поймали сотрудники полиции и Росгвардии. Во время обысков у них нашли телефоны, банковские карты и другие вещи.
Полицейские выяснили, что обвиняемые обманули 28 человек на сумму больше 4 500 000 рублей.
Прокурор утвердил обвинение, и дело скоро передадут в суд.