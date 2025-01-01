В Удмуртии задержаны подозреваемые в хищении средств граждан за услуги доставки грузов

Опубликована: 13 марта 2025 г. 14:58 32

Фото: пресс-служба МВД по УР

Следствие закончило расследование уголовного дела о мошенничестве в Ижевске. Трое молодых людей обвиняются в том, что они обманом брали деньги у людей, которые хотели перевезти вещи или машину.

Злоумышленники регистрировались на сайте, где были объявления о перевозке грузов, и представлялись сотрудниками компании. Они просили предоплату за свои услуги и переставали отвечать, когда получали деньги.

Преступников поймали сотрудники полиции и Росгвардии. Во время обысков у них нашли телефоны, банковские карты и другие вещи.

Полицейские выяснили, что обвиняемые обманули 28 человек на сумму больше 4 500 000 рублей.

Прокурор утвердил обвинение, и дело скоро передадут в суд.