В Ижевске за 2024 год произошло 147 ДТП с участием самокатов и электрических велосипедов

Согласно статистике, за прошлый год жители Ижевска проехали на самокатах около 2,3 миллиона километров. Для сравнения, диаметр Земли составляет примерно 12,7 тысяч километров.



Отмечается, что суммарный парк операторов Whoosh и МТС Юрент превысил 2,7 тысячи самокатов. За 2024 год операторы открыли 96 новых парков.



«Кроме того, они активно боролись с нарушителями, которые получили 11 тысяч штрафов и блокировок», — говорится в сообщении.



Напомним, в 2024 году в Ижевске произошло 147 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). Также в прошлом году в городе начали наносить разметку для парковок электросамокатов.