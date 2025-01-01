В МЧС сообщили, что приступят к взрывным работам на реках Удмуртии в ожидании паводка



Пресс-служба ГУ МЧС по УР Пресс-служба ГУ МЧС по УР

Поисково-спасательная служба Удмуртии провела мониторинг паводковой ситуации на водоёмах республики. Председатель Госкомитета по ГО и ЧС Андрей Шуткин сообщил, что обследовали толщину льда в Дебёсском, Киясовском, Сюмсинском, Глазовском, Кезском и Балезинском районах. На реке Кырыкмас толщина льда составила от 20 до 50 см, местами есть промоины. На реках Кильмезь, Лып, Чепца лёд прочный, его толщина — от 30 до 50 см, снежный покров достигает 20 см.



К взрывным работам планируют приступить со следующей недели, учитывая прогнозы Гидрометцентра Удмуртии. В Поисково-спасательной службе создается группировка сил и средств для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включая водолазные работы.



12 марта грузоподъёмность переправы Сарапул-Борок на Каме снизили до двух тонн. Толщина льда на Ижевском пруду — 60 см, она безопасна.

При этом на Воткинском пруде приступили к сбросу воды в ожидании паводка. Уменьшать уровень будут со скоростью до 3 светимктроы в сутки и закончат эту работу 20 марта.