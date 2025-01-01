В Ижевске спасли мужчину при пожаре в его квартире



Пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР Пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР

В Ижевске на втором этаже жилого дома по улице Клубной произошёл пожар, о котором сообщили в МЧС Удмуртии. Сигнал о задымлении поступил от очевидцев.Пожарные прибыли на место, но дверь в квартиру была заперта. Соседи помогли попасть на крышу магазина, где они обнаружили мужчину на балконе, просившего о помощи из-за дыма. Надев на него самоспасатель, спасатели эвакуировали его.По предварительным данным, 35-летний владелец жилья вернулся домой и поставил чайник на плиту, заснув в соседней комнате. Очнулся он, когда помещение заполнилось дымом, а на кухне уже горело пламя. Площадь возгорания составила два квадратных метра.