В Воткинске две сотрудницы по отдела вопросам миграции задержаны за незаконную помощь мигрантам

В Воткинске две сотрудницы из отдела по вопросам миграции в полиции помогали иностранцам жить в России, хотя это было незаконно. Они не отправили мигрантов домой, а сделали так, чтобы иностранцы могли оставаться в России. Начальница в возрасте 42 лет и ее подчиненная 53 лет в ноябре 2024 помогли с документами, хотя мигрантом угрожала депортация.



Это обнаружили следователи и сотрудники ФСБ. Они провели обыски на работе и дома у сотрудниц. Самих сотрудниц отправили под домашний арест.



Сейчас сотрудники собственной безопасности полиции пытаются узнать, кто ещё мог быть замешан в этом деле. Если вина сотрудниц будет доказана, их уволят и накажут.