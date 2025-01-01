Концерн "Кашаников" более чем вдвое наростит выпуск высокоточного оружия в сравнении с 2023 годом

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Концерн «Калашников» планирует значительно увеличить производство ракетно-артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба акционерного общества.

В 2025 году объем выпуска данного вида боеприпасов вырастет на 60% по сравнению с 2024 годом и на 170% в сравнении с 2023 годом. Рост выпуска обеспечен запуском нового производственного комплекса, где трудится 700 специалистов.

Новые мощности задействованы для изготовления зенитных управляемых ракет для комплексов «Стрела-10», авиационных противотанковых ракет «Вихрь-1», а также управляемых артиллерийских снарядов «Китолов-2» и их модификаций. Эти изделия включены в расширенный производственный план. Парк оборудования на предприятии увеличился на 40%, успешно прошел пуско-наладочные работы и этап опытной эксплуатации.