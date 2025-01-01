Сотрудники ГАИ в Глазове награждены за спасение мужины, провалившегося под лед



Пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР Пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев наградил сотрудников ГАИ Удмуртии. Об этом сообщила в своём ТГ-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.



Сотрудники отдела МВД «Глазовский» Антон Шадрин и Денис Ожегов спасли мужчину, упавшего в реку во время катания на тюбинге. Денис достал буксировочный трос, Антон спустился по нему на лед и извлек мужчину из полыньи. Прибывшие сотрудники МЧС помогли поднять его на берег, где его передали медикам.



Ранее пресс-служба ГУ МЧС РФ по УР сообщила, что в Глазове 51-летний мужчина чуть не утонул в Чепце, катаясь на тюбинге. Инцидент произошёл 18 января. Мужчина вылетел через проём ограждения и упал в реку, проломив лёд. Очевидцы вызвали помощь, а пожарные-спасатели вытащили его на безопасное место.

МЧС напоминает, что кататься на тюбингах можно только на оборудованной горке, где нет препятствий. Во время катания нужно держаться за поручни и не расставлять ноги широко.



Напомним, что с начала зимы в Ижевске более 30 детей пострадали во время катания на тюбинге.