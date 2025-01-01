Четверых организаторов азартных игр осудили в Воткинске

Суд в городе Воткинске вынес приговор четырём жителям Удмуртии за незаконные азартные игры.



УФСБ и Следственный комитет расследовали это дело. Они выяснили, что подозреваемые договорились и проводили азартные игры в интернете.



Суд признал обвиняемых виновными, сами они признали вину. Им назначили наказание от 1,6 до 1,8 лет лишения свободы условно с испытательным сроком от 3 месяцев до 1,6 лет. Также им нужно заплатить штрафы от 30 до 50 тысяч рублей.



Приговор ещё не вступил в силу, осужденные могут его оспорить в суде более высокой инстанции.