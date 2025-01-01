Добывить пять лет к сроку в колонии могут экстремисту за оправдание террора в Удмуртии

УФСБ России по Удмуртской Республике пресечена противоправная деятельность гражданина России, отбывающего наказание в исправительной колонии, который оправдывал террористов и призывал к экстремистской деятельности.Фигурант оправдывал действия террористов в ТЦ «Крокус Сити Холл» и призывал к убийству лиц неславянской национальности. Возбуждено уголовное дело по ст. 205.2 и 280 УК РФ. Это "оправдание терроризма" и "призывы к экстремизму".Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для закрепления доказательственной базы. Максимальное наказание за это преступление – до 5 лет лишения свободы.