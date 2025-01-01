В Ижевске автомобилисты шокированы состоянием дорог после начала потепления



Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Ночью в социальных сетях было опубликовано видео, на котором запечатлены пять автомобилей с пробитыми колёсами на трассе, ведущей к микрорайону Смирново. Все пять машин стояли с включёнными аварийными сигналами, а одну из них уже забрал эвакуатор. В Удмуртии автомобилисты стали намного больше жаловаться на трассы.

Например, на Воткинском шоссе было зафиксировано пять случаев повреждения колёс из-за ямы с рваными краями, которая пробивает шины и деформирует диски. Несколько машин пострадали на Славянском шоссе. За двое суток около 20 автомобилей оставили свои колёса на Заречном шоссе, а также несколько машин пострадали на улице Петрова. Сутки назад 10 автомобилей пробили шины на круговом движении на пересечении улиц Ленина и Союзная.



Кроме того, за март в Ижевске три автомобиля провалились под асфальтовое покрытие в ямы, подмытые талыми водами: один мусоровоз и две легковые машины.



При этом Глава Ижевска Дмитрий Чистяков на ежедневном штабе по дорогам сообщил, что дорожники работают круглосуточно и без выходных. Асфальт возят уже 11 машин. Площадь экстренного ремонта трасс в Ижевск удвоена и сейчас достигает 800 квадратных метров в сутки. Также ускоряются работы по прочистке ливневой канализации.