Напавшего на фельдшера и водителя "скорой помощи" в Можге будут принудительно лечить









В декабре 2024-го фельдшер и водитель скорой приехали на вызов к женщине из Можги. Её 44-летний сын был пьян и угрожал медикам ножом. Они смогли выбраться из квартиры, только когда он отвлёкся и ушёл на кухню.



После нападения провели экспертизу, которая показала, что у мужчины психическое расстройство. Суд освободил его от уголовной ответственности и отправил на принудительное лечение.



Судебное заседание прошло в закрытом режиме.



В ноябре прошлого года похожий случай произошёл в Ижевске. Тогда на врачей скорой напал сын пожилого пациента. Он ругался матом, требовал отвезти отца в больницу и несколько раз ударил руками фельдшера, после чего сбежал. Экспертиза установила, что женщине причинен легкий вред здоровью, ее лечили. 35-летнего дебошира доставили в полицию. Материалы проверки направлены в суд.