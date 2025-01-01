В Удмуртии за призыв к террору на 4 года колонии осужден азиатский иностранец

Центральный окружной военный суд города Екатеринбурга вынес приговор. Гражданин одной из стран Центральной Азии, который жил в Удмуртии и призывал к терроризму в интернете, признан виновным.

Сотрудники ФСБ России по Удмуртии нашли и расследовали его преступления. Оказалось, что он был сторонником радикального ислама и публиковал в интернете призывы к насилию над людьми других религий.

Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.