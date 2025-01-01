В Удмуртии отслеживают перелетных птиц на предмет гибели от птичьего гриппа

Минприроды Удмуртии и ветеринары ведут мониторинг мест обитания водоплавающих птиц для предотвращения птичьего гриппа, который в 2023 году нанёс значительный ущерб хозяйствам. Об этом сообщил вице-премьер Роман Габдрахманов.



Специалисты ищут павшую птицу и отбирают пробы для лабораторных исследований.



Учтен риск ситуации 2023 года, когда в республике возникло шесть очагов птичьего гриппа. Тогда нештатная ситуация с массовой гибелью птиц затронула 18 регионов. Подобного ранее не случалось, и решено начать мониторинг уже сейчас.



В конце сентября 2023 года в Удмуртии из-за вспышки птичьего гриппа погибли 2700 пернатых. Из хозяйств изъяли 27 тысяч голов птиц и более 43 тысяч единиц птицеводческой продукции.