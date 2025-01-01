В Удмуртии десант федеральных дорожников поработал над ремонтом проблемных автотрасс





Заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко проверил трассу Р-243 «Кострома — Шарья — Киров — Пермь» на подъезде к Ижевску в Удмуртии, длина которой составляет 311 километров. В настоящее время в районе сёл Совхозный, Юськи и Пугачёво проводятся только ямочные ремонты из-за погодных условий. Ежедневно ремонтируется около 300 квадратных метров.



Игорь Костюченко и другие представители правительства и ФКУ Упрдор «Прикамье» осмотрели проблемные места и объекты, на которых начался капитальный ремонт в 2024 и продолжится в 2025 году. Возле села Можга дорогу расширили до четырёх полос, установили освещение, знаки и разделительное ограждение, а также разворотную петлю. На другом участке длиной 3 километра сделано основание дороги и покрытие, парапет установлен на 80%. Подрядчик готовит материалы для асфальта на следующий год.



На участке через город Можга также сделали четыре полосы, знаки и разворотную петлю, а на 4 километрах установили временные объездные дороги у труб. Возле сёл Пугачёво и Совхозный работы выполнены наполовину, сдача планируется в 2026 году.



Игорь Костюченко отметил, что дорогу Р-243 необходимо расширять. Ведомство планирует отремонтировать три участка на юге и реконструировать семь мостов, проектирование которых уже начато. Сроки будут известны после завершения работ.



На прошлой неделе руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков и глава региона Александр Бречалов обсуждали модернизацию дороги Р-243 в Удмуртии.