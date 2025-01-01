В Ижевске на 11 лет осудили мужчину забившего на смерть женщину



Pixabay.com Pixabay.com

Первомайский районный суд Ижевска вынес приговор рецидивисту, который сначала покалечил женщину, а затем забил до смерти другую. Ему назначили 11 лет лишения свободы в колонии особого режима.



Первый обвинительный приговор ему вынес Можгинский районный суд в 2007 году, в 2009 году его приговорили к 10 годам за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть пострадавшего, а в 2021 году он получил 5 лет по статье 111 УК РФ. Освободившись из мест лишения свободы в апреле 2024 года, он стал бродягой и жил на улице с 23 по 26 августа. Потом прибился к компании пьющих людей.



Во время застолья он решил оказать знаки внимания 46-летней женщине, но она отреагировала негативно. В результате завязался конфликт, и он ее избил. Женщина обратилась в больницу.



Спустя некоторое время у него возник конфликт с другой 47-летней женщиной из-за оскорбления. Ссора закончилась смертью женщины. Рецидивист избил её ногами и руками, а затем скрылся. Гражданина поймали и его причастность к смерти женщины удалось доказать с помощью генетической экспертизы.



Мужчину осудили по 4 статьи 111 УК РФ, поскольку было установлено, что он умышленно причинил тяжкий вред здоровью, но безразлично отнесся к смерти жертвы.