Ролик с Тол Бабаем победил на международной туристической выставке в Москве



Фото: Минтуризма УР Фото: Минтуризма УР

Туристический ролик, подготовленный Удмуртией к международной выставке MITT, был признан лучшим в стране, как сообщает Министерство туризма Удмуртской Республики.



Главным героем видео стал Тол Бабай — удмуртский Дед Мороз, который в современной интерпретации путешествует по Удмуртии на ижевском мотоцикле с коляской. Он посещает музеи, архитектурные и культурные объекты, а также природные достопримечательности, чтобы рассказать о красоте, яркости и многогранности региона.



Ролик, посвященный Удмуртии, с большим отрывом победил в конкурсе видео, организованном в рамках международной выставки MITT, проходившей в Москве с 18 по 20 марта 2025 года в МВЦ «Крокус Экспо». В открытом голосовании приняли участие видеоролики, представляющие туристический потенциал 13 регионов.