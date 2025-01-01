В Ижевске с начало весны люди получают травмы в ДТП с участием электросамокатов



Фото: ИА "Сусанин" Фото: ИА "Сусанин"

В Ижевске полиция начала проверку по факту наезда самокатчика на пешехода на улице Пушкинской 23 марта. 18-летний парень на электросамокате «Кугоо» врезался в 48-летнюю женщину, которая получила травмы и была госпитализирована.



Самокат по техническим характеристикам приравнивается к мопеду, и у водителя не было прав на управление, поэтому полиция составила материал по статье 12.7 КоАП России. Самокат поместили на специализированную стоянку.



Обстоятельства ДТП устанавливаются. Следователи СК также начали доследственную проверку.

Ранее, 21 марта в 17:30 по адресу Холмогорова, 21 произошло столкновение автомобиля «Опель Астра» и кикшерингового электросамоката. Пострадала 30-летняя женщина, управлявшая самокатом, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. По договору оферты сервиса ей грозит штраф в размере 100 тыс. рублей и блокировка аккаунта.