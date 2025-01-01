В Ижевске теперь можно пожаловаться на самокатчиков с помощью тереграм-бота



Пресс-служба МВД по Удмуртии Пресс-служба МВД по Удмуртии

Ижевчане смогут фиксировать нарушения со стороны электросамокатчиков и направлять их в Телеграм-бот, сообщил глава города Дмитрий Чистяков.



За прошлый год в Ижевске выписали почти семь тысяч штрафов нарушителям правил пользования электросамокатами, которые выписывают кикшеринговые компании.



В этом году добавят места с ограниченной скоростью самокатов, чтобы избежать хаотичного движения на местах массовых мероприятий.



Если горожане станут свидетелями нарушений, жалобы с фото и видео можно отправлять в Telegram-бот @Samokat_ru_bot.



Также увеличат число парковочных мест для электросамокатов: в прошлом году было организовано 96, в этом году добавят ещё 100.