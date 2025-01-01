В Удмуртии ввели ограничения для грузовиков на передвижение по трассам

С 1 апреля в Удмуртии начнут действовать временные ограничения для тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, сообщает министерство транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.



Грузовикам запретят ездить по дорогам общего пользования с 1 по 30 апреля с 09:00 до 22:00. Это необходимо, чтобы предотвратить разрушение дорог во время неблагоприятных погодных условий.



Начальник регионального «Управтодора» Любовь Крысова отметила, что эта мера вводится ежегодно для просыхания дорог и предотвращения их разрушения.



Ограничения также будут действовать с 09:00 до 22:00 с 20 мая по 31 августа, если дневная температура воздуха превысит 32 градуса по Цельсию.