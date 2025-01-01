В Удмуртии опрокинулся нефтевоз с 20 тоннами топлива в цистерне



Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии Фото: ГУ МЧС России по Удмуртии

В Завьяловском районе Удмуртии около села Юськи произошло ДТП с опрокидыванием нефтевоза, сообщает пресс-служба МЧС Удмуртии. Авария произошла около пяти утра 25 марта, в цистерне перевозились 20 тонн нефтепродуктов, произошел частичный разлив. Для ликвидации последствий привлекли 18 человек и девять единиц техники. Движение по дороге организовано реверсом, пострадавших нет. Причины аварии устанавливает Госавтоинспекция Удмуртии.



И.о. министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртии Роза Аснанова прокомментировала происшествие и сообщила, что будет проведен отбор проб почвы. Информация об аварии передана оперативному дежурному Росприроднадзора в 6:16. После этого экологические службы приступили к работе.