С дорог Ижевска убраны более 600 тонн мусора и пыли





В Ижевске продолжается уборка после зимы, сообщает администрация города. Убрано 600 тонн снега с обочин улиц Ленина, Кирова, Карла Маркса, 10 лет Октября, Пастухова, Милиционной, Удмуртской, Советской, Максима Горького, Базисной, Ворошилова, Петрова, Союзной, 40 лет Победы, Шумайлова, в переулке Северный и на Воткинском шоссе.



Также собрано 24 кубометров мусора с газонов и отремонтированы колодцы ливневой канализации на Маслюкова и на перекрёстке Пушкинской и Красногеройской. В центре продолжают отмывать ограждения.