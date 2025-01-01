Семья получила компенсацию за испорченные загранпаспорта



Нейросеть Кандинский 3.1 Нейросеть Кандинский 3.1

Семья из Ижевска взыскала с МВД России свыше 250 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда. В августе 2023 года супруги подали заявления на загранпаспорта на себя и детей через портал Госуслуг, и 29 сентября их выдали. В мае 2024 года супруги купили тур стоимостью 258 тыс. рублей и зарегистрировались на рейс «Азур эйр» до Шарм-эль-Шейха, но в Самаре у них изъяли паспорта из-за их непригодности. Семья не смогла совершить посадку на рейс и сократила отдых на 3 дня.



Они обратились в Октябрьский районный суд Ижевска, требуя взыскать убытки — 152 087,96 рублей и компенсацию морального вреда — 60 тыс. рублей. Ответчик не признал исковые требования, указав на ошибки в программном обеспечении и оборудовании, которые обслуживал ООО «ЭЙТИКОНСАЛТИНГ».



Суд признал, что паспорта были признаны недействительными из-за нарушения алгоритма формирования машиночитаемой зоны. Ответственность за это возложили на сотрудников полиции, которые должны были проверить правильность данных и отсутствие брака. Суд обязал МВД выплатить семье деньги за ущерб и часть компенсации морального вреда.