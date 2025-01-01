Население Удмуртии сократилось на 7 000 человек за 2024 год



Нейросеть Кандинский 3.1 Нейросеть Кандинский 3.1

На 1 января 2025 года в Удмуртии жили 1 427 300 человек. Из них 938 100 — в городах, а 489 200 — в деревнях. За 2024 год население республики стало меньше на 7 300 человек.



В январе 2025 года в Удмуртии родилось 965 детей. Это на 7 малышей больше, чем в январе прошлого года.



В тройке лидеров по рождаемости — Граховский, Дёбесский и Селтинский районы. Там родилось 13,8, 13,2 и 12,7 детей на 1000 человек соответственно.



В январе 2025 года поженились 477 пар. Это на 134 пары больше, чем в январе прошлого года. А вот развелись 398 пар. Это на 136 пар меньше, чем в прошлом году.