В Ижевске полицейского задержали по подозрению в получении взяток

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УФСБ России по Удмуртской Республике совместно с подразделением собственной безопасности МВД по Удмуртской Республике пресечена противоправная деятельность начальника отделения регистрации автомототранспортных средств МРЭО



Госавтоинспекции регионального МВД – капитана полиции, причастного к систематическим фактам получения взяток. Подозреваемый получил взятки в размере 200 000 рублей за постановку на государственный учет транспортных средств с уничтоженными идентификационными номерами и внесение изменений в регистрационные данные.



На основании результатов оперативно-розыскной деятельности СУ СК России по Удмуртской Республике возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).



Подозреваемый задержан в порядке ст. 91-92 УПК РФ и помещен в изолятор временного содержания. Ведутся дальнейшие следственные действия. Уголовным кодексом Российской Федерации предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет и штрафа в размере до шестидесятикратной суммы взятки.



