В Удмуртии всплыли несистемные деятели под брендом партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина

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Прошел почти год с Президентских выборов. За это время совсем пропал из виду Борис Надеждин, не видно также и партию «Гражданская инициатива» от которой он пытался баллотироваться. А ведь сторонники Навального и другие представители оппозиции призывали поддерживать именно этого кандидата, который, как показала практика, не занимается какой-либо созидательной и общественно-полезной деятельностью.

Известно, что в Удмуртии попытки регистрации ячейки этой партии предпринимает Георгий Чукавин, который ранее занимал одну из ведущих должностей в Ижевском штабе Навального.

Таким образом, в случае регистрации регионального отделения партии с учетом взглядов ее руководителя в политической сфере Удмуртии появится ячейка представителей несистемной оппозиции. Партия не является парламентской, скорее всего, финансирование будет осуществляется за счет пожертвований. Предполагаем, что указанный проект не будет иметь общественной поддержки. Надо ли это жителям республики или оппозиции нужен легальный рупор пропаганды?