От известного в Удмуртии марийского националиста отворачиваются бывшие сторонники из «Марий Ушем»
Ранее мы неоднократно писали про марийского националиста Анатолия Радыгина, который пытается вести активную деятельность, однако терпит одну неудачу за другой.
Так, в текущем году на заседании общественного совета в «Доме дружбы народов» Удмуртской Республики Радыгин был подвергнут критике со стороны участников мероприятия за инициативу по обязательному введению изучения в рамках школьной программы национальных языков.
Также от Радыгина отворачиваются многие его бывшие сторонники из «Марий Ушем», созданной им в противовес общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия марийцев России».
Представители иностранной стороны также теряют интерес к Радыгину, не проводятся интервью, не публикуются материалы, в т.ч. на известном в кругу финно-угорских националистов сайте «mariuver.com».
В целом, можно констатировать полную потерю былого авторитета и последователей.