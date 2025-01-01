От известного в Удмуртии марийского националиста отворачиваются бывшие сторонники из «Марий Ушем»



Фото: Дом Дружбы народов. Фото: Дом Дружбы народов.

Ранее мы неоднократно писали про марийского националиста Анатолия Радыгина, который пытается вести активную деятельность, однако терпит одну неудачу за другой.

Так, в текущем году на заседании общественного совета в «Доме дружбы народов» Удмуртской Республики Радыгин был подвергнут критике со стороны участников мероприятия за инициативу по обязательному введению изучения в рамках школьной программы национальных языков.

Также от Радыгина отворачиваются многие его бывшие сторонники из «Марий Ушем», созданной им в противовес общественной организации «Федеральная национально-культурная автономия марийцев России».

Представители иностранной стороны также теряют интерес к Радыгину, не проводятся интервью, не публикуются материалы, в т.ч. на известном в кругу финно-угорских националистов сайте «mariuver.com».

В целом, можно констатировать полную потерю былого авторитета и последователей.