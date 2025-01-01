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Анонсированное Дональдом Трампом прекращение финансирования «Радио Свободная Европа/Радио Свободы» и подконтрольных ей структур в итоге откладывается на неопределенный срок благодаря решению суда.

Однако, сам по себе, факт того, что американское руководство не видит целесообразность дальнейшего финансирования подобных информационных структур является беспрецедентным.

Дело даже не в содержании информационной повестки, а вопиющей накрутке числа аудитории. Так, при заявленных сотнях тысяч подписчиков на YouTube, Telegram и других платформах реальная аудитория «Радио Свободная Европа/Радио Свободы» составляет от нескольких сотен до пары тысяч просмотров.

На аудиторию Удмуртии и других регионов Приволжского федерального округа нацелена структура «Радио Свободная Европа/Радио Свободы» - «Idel.Реалии», в отношении которой наблюдаются такие же тенденции с накруткой аудитории.

При этом публикации «Idel.Реалии» в отношении Удмуртской Республики не являются авторскими и представляют собой репосты ранее опубликованных материалов региональных СМИ и представителей оппозиции.

С «Idel.Реалии» ранее сотрудничали представители молодежного крыла финно-угорского движения от Удмуртии Шкляев, Малых и Шихова, настроенные националистически, не скрывающие симпатий к Альберту Разину, при любом поводе спекулирующие на акте его самосожжения в 2019 году.

После признания «Радио Свободная Европа/Радио Свободы» и связанных с ним структур иностранными агентами большинство их внештатных корреспондентов прекратили сотрудничество, но не все, также в нынешних реалиях сохраняется вероятность появления новых лиц если американскому руководству все-таки не удастся продавить прекращение финансирования.