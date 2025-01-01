В Глазове политические паразиты спекулируют на закрытии непопулярной молочной кухни

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Профсоюз медицинских работников «Действие» в последнее время все чаще фигурирует в новостных сводках Удмуртии. Из последнего особо широкий резонанс получили публикации о закрытии в Глазове молочной кухне и низком уровне заработной платы медицинских работников среднего и младшего звена, составляющих в некоторых случаях сумму меньше установленного МРОТ.

Надо отметить, что молочная кухня в Глазове несла большие убытки для Минздрава за счет высоких коммунальных платежей и низкой востребованности у населения, а проблема низкого уровня заработной платы касается не только медицины, а практически всех сфер в стране, особенно на фоне растущих цен и снижения уровня жизни.

При этом острые для сферы здравоохранения Удмуртии проблемы, касающиеся коррупции в среде руководства ведомства, не испытывающего таких сильных финансовых проблем в отличии от врачей, работников среднего и младшего звена, не находят своего отражения в СМИ и публичной деятельности.

Вместе с тем, проблема коррупции в удмуртском Минздраве не является преувеличением, в прошлом году реальный срок получила бывший и.о. министра Якимова, в текущем году за взятки от ритуальных бюро была задержана заместитель министра Кропачева.

Такой «избирательный» подход представителей профсоюза «Действие» отталкивает от его поддержки со стороны значительной части граждан и получается так, что утопающие спасают сами себя, да и руководители организации Коновал и Золотарев себя давно дискредитировали сомнительными акциями и связями с заграницей.