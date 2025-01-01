В Удмуртии начались субботники

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В субботу, 5 апреля, в Ижевске стартовали общегородские субботники. Глава города Дмитрий Чистяков и премьер-министр республики Роман Ефимов рассказали об этом в соцсетях.



На первую уборку в этом году вышли чиновники, депутаты, работники разных организаций и просто неравнодушные люди. Роман Ефимов сказал, что город решили поделить на участки, чтобы нигде не осталось грязных мест. Особенное внимание уделят мемориалам и местам поминовения погибших в Великую Отечественную войну в преддверии празднования 265-летия Ижевска и 80-летия Победы.



Вокруг муниципальных зданий убирались сотрудники, у больниц – медработники, вокруг школ – школьники, их родители и учителя. Предприятия и торговые центры сами чистили свои территории, а дворы и подъезды убирали управляющие компании.