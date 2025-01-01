В Удмуртии задержали наркоторговку

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В феврале текущего года в лесном массиве на территории Завьяловского района сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел по Удмуртской Республике задержали женщину 1986 года рождения, жительницу Пермского края, по подозрению в незаконном обороте наркотических средств.



В ходе личного досмотра в сумке женщины был обнаружен свёрток с наркотическим веществом «мефедрон» массой более 200 граммов.



Расследованим было установлено, что задержанная является оптовым курьером интернет-магазина, который она должна была доставить наркотики в Удмуртию по указанию своего куратора.



В квартире, которую она арендовала в доме на улице Родниковой в городе Ижевске, полицейские обнаружили упаковочный материал, электронные весы и несколько свёртков.



Экспертиза, проведённая в Экспертно-криминалистическом центре МВД по Удмуртской Республике, показала, что в свёртках находилось несколько видов синтетических наркотиков общей массой почти 100 граммов.