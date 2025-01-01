Поиски пропавшего на реке Сива ребенка осложняются заболеванием 3 водолазов



Фото: ПСС Удмуртии Фото: ПСС Удмуртии

Утонувший на реке Сива 27 марта ребенок не найден. Обследование дна реки Сива завершено.



За прошедшие сутки группировкой спасателей было пройдено 8.5 км. Поиск эхолотом и водолазные работы продолжатся со стороны Камы.

В ходе операции возникла новая беда. Многочасовая работа в ледяной воде привела к заболеваниям уже троих три водолазов МЧС и Поисково-спасательной службы Удмуртии. К продолжению поиска привечены двое водолазов из Глазова.

Ранее попытки найти мальчика на реке Сива осложнились нарастанием половодья, сообщил глава Госкомитета по ГО и ЧС Удмуртии Андрей Шуткин. Уровень воды и скорость течения увеличились. Спасатели усилили группировку и оснастили технику эхолотом.



Напомним, 27 марта пропали двое мальчиков 10 и 11 лет, возбуждено уголовное дело. В воде реки Сива 28 марта нашли тело одного из мальчиков. Водолазы и волонтёры ищут второго ребенка с первого дня исчезновения.