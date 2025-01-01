В Удмуртии за подготовку теракта задержан гражданин
УФСБ России по Удмуртии предотвратила подготовку террористического акта в Ижевске. Задержан местный житель, который планировал нападение на образовательное учреждение.
Подозреваемый подготовил т.н. «манифест», в котором описал мотивы теракта. У него изъяты компоненты для взрывного устройства:
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2 кг аммиачной селитры в заводской упаковке;
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3 литра дизельного топлива;
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1 литр моторного масла;
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стеклянная бутылка с зажигательной смесью,
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инструкция по изготовлению взрывчатого вещества,
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поражающие элементы в виде гвоздей длиной 50 мм.
Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ. Максимальное наказание за такое преступление — пожизненное лишение свободы.