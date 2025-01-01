В Удмуртии за подготовку теракта задержан гражданин

Опубликована: 3 апреля 2025 г. 00:32 122

Пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

УФСБ России по Удмуртии предотвратила подготовку террористического акта в Ижевске. Задержан местный житель, который планировал нападение на образовательное учреждение.

Подозреваемый подготовил т.н. «манифест», в котором описал мотивы теракта. У него изъяты компоненты для взрывного устройства:

  • 2 кг аммиачной селитры в заводской упаковке;

  • 3 литра дизельного топлива;

  • 1 литр моторного масла;

  • стеклянная бутылка с зажигательной смесью,

  • инструкция по изготовлению взрывчатого вещества,

  • поражающие элементы в виде гвоздей длиной 50 мм.

Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ. Максимальное наказание за такое преступление — пожизненное лишение свободы.