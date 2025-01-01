В Удмуртии продолжается борьба в активистов в пользу уже закрытого "Радио "Свобода"

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Тема ущемления прав коренных народов всегда была востребована в повестке иностранных СМИ для безосновательной дискредитации России. Так, например, именно на этом направлении выстроена вся информационная политика «Радио Свобода» и подобных ей структур.

В Удмуртии такие информационные поводы в этом направлении активно создает языческая организация «Удмурт вось», лидерами которой являются известные своей скандальной репутацией националисты Николай Михайлов и Илья Викторов.

Когда-то «Удмурт вось» была создана Альбертом Разиным, совершившим акт самосожжения в сентябре 2019 г., однако, его детище живо до сих пор. Про Разина мы ранее уже писали, что в научном сообществе он никогда не воспринимался всерьез, а его общественная деятельность была на грани, а порой и за гранью закона.

Что касается Михайлова и Викторова то их деятельность носят явно разрушительный характер, усугубляет ситуацию их склочный характер. Так, за последнее время, Викторов запомнился скандалом, связанным с его исключением из книги почета «Удмурт Кенеш», а Михайлов многочисленными жалобами на притеснения удмуртских язычников и интервью, которое он дал «Idel.Реалии» по поводу очередной годовщины самосожжения Разина.

Надо сказать, что в действительности «Удмурт вось» представляет потенциально очень большую опасность для общества. Последователи этого движения исповедуют радикальные, близкие к экстремистским взгляды, а каждая годовщина смерти Разина превращается в манифест представителей оппозиции, которые никогда знать не знали этого человека.