В школах Удмуртии к Дню Космонавтики заменили звонки на мелодии песен о космос

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В школах Удмуртии в апреле вместо стандартных звонков будут звучать песни о космосе в рамках проекта «Мелодии вместо звонков». Среди них — «Трава у дома», «Надежда», «Притяжение Земли».



Министр просвещения России Сергей Кравцов отметил, что День космонавтики напоминает о достижениях страны и делает изучение истории интересным.



Минпросвещения также подготовило Всероссийский урок космонавтики и сборник мастер-классов для педагогов.



Проект «Мелодии вместо звонков» стартовал в ноябре 2024 года, ранее в школах звучала музыка из балета «Щелкунчик» и песни о семейных ценностях.