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В последнее время широкий общественный резонанс имеют протестные акции зоозащитных организаций на территории г. Ижевска. В 2024 году они были направлены против принятия Государственным Советом Удмуртии закона, разрешающего эвтаназию бездомных животных. Проблема для нашего региона актуальная, неоднократно фиксировались случаи нападения бездомных животных на граждан, и даже детей с причинением им различных увечий.

При этом, к деятельности зоозащитников давно пристальное внимание со стороны оппозиции, что используется ими в качестве информационного повода для подрыва авторитета органов власти и дестабилизации обстановки в обществе.

Однако, определенные меры со стороны органов власти принимаются. Так, частные приюты для животных и пункты их временного содержания в Удмуртии по инициативе Главного управления ветеринарии смогут претендовать на получение грантов за счет регионального бюджета. Прием заявок прошел в январе этого года, размер субсидии составляет 1 млн рублей. С поддержкой приюта для бездомных животных в г. Ижевске в 2024 году публично выступал Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Вместе с тем, не все так просто. Каков портрет типичного участника зоозащитной организации? Это женщины средних лет, придерживающиеся либеральных, антироссийских убеждений, принимают участие в протестных акциях различной направленности, по сути, это скрытый ресурс западных пропагандистских центров.