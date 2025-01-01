В Удмуртии до 3,8 процента выросла населения задолженность по кредитам

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Удмуртия заняла 11 место в рейтинге регионов России по платёжной дисциплине населения. Доля просроченной задолженности на 1 марта 2025 года составила 3,8%, снизившись на 0,16 п. п. за год.



Ссудная задолженность на экономически активное население — 541 тыс. рублей.

В 2024 году показатель просроченного долга был 3,03%, в 2023 — 3,62%. Средний показатель по России — 3,98%, рост составил 0,57 п. п. Лидеры рейтинга — Севастополь (1,75%, -0,07 п. п.) и Республика Крым (2,28%, -0,34 п. п.). Последнее место — у Ингушетии (20,88%, 9,12 п. п.).