По подозрению в сексуальном насилии в Ижевске арестованы трое юношей, на очереди две девушки



Нейросеть Кандинский 3.1 Нейросеть Кандинский 3.1

Рассматривается вопрос о привлечении к ответственности ещё двух несовершеннолетних девушек, которые могут быть причастны к делу о жестоком обращении с молодым человеком в Ижевске.



Сотрудники полиции задержали подозреваемых, сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения.



Следственный комитет по Удмуртской Республике уже возбудил уголовное дело по факту сексуального насилия по статье 132 Уголовного кодекса Российской Федерации.



По версии следствия, 3 и 4 апреля 2025 года две девушки в возрасте от 14 до 17 лет вместе с тремя молодыми людьми в возрасте от 16 до 17 лет совершили жестокое насилие над молодым человеком в квартире, которую арендовала мать потерпевшего. Суд отправил троих юношей в совершении тяжкого преступления под стражу на два месяца. Во внимание не приняты просьбы адвокатов и их подзащитных о более мягкой мере пресечения. Они останутся под стражей как минимум до 5 июня 2025 года или до отдельного решения суда.



Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от Рустама Тугушева, главы Следственного комитета по Удмуртской Республике, доклада о ходе расследования этого дела.

