В Удмуртии из-за нашедшего зажигалку ребенка сгорел семейный дом

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Мальчик нашел зажигалку и поджег картонки на крыльце, начался пожар



Это случилось 10 апреля в селе Июльское, что в Воткинском районе. В деревянном двухэтажном доме жила 45-летняя женщина с тремя сыновьями: 19, 14 и 10 лет.



Когда мама была на работе, младший сын нашел зажигалку и решил поиграть. Вышел на улицу, поджег картонки на крыльце. Бумага загорелась, и он не смог потушить огонь сам. Забежал в дом и позвал братьев на помощь. Они тоже пытались потушить, но огонь быстро перекинулся на крышу.



Пожар был серьезный — 114 квадратных метров. На помощь приехали 6 машин и 14 спасателей, из них 9 от МЧС. Еще и добровольцы из села помогали. Но отстоять дом не удалось.