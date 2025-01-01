Ижевская чиновница обвиняется во взятках на на 4,6 млн рублей
УФСБ России по Удмуртии пресекла деятельность жительницы Ижевска, руководителя МУП «Спецдомоуправление».
Она получила взятки на 4,6 млн рублей от предпринимателей за покровительство при заключении и исполнении договоров на обследование, содержание и ремонт домов.
Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ. Подозреваемая задержана и помещена в изолятор. Максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы и штраф до 70-кратной суммы взятки.