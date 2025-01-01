Почти 50 человек покусали клещи в Ижевске
В Удмуртии растет число нападений клещей. С начала года зарегистрировано 67 случаев укусов, большинство — в Ижевске (47). Три случая зафиксировано в Балезинском районе, по два — в Увинском, Малопургинском и Якшур-Бодьинском районах, а также в Воткинске и Можге, по одному — в других районах и городах.
44 клеща проверены на вирусы: один оказался переносчиком клещевого энцефалита, три — клещевого боррелиоза. Удмуртия остается природным очагом заболевания.
В 2024 году от клещевого энцефалита пострадали 45 человек, не привитых ранее. Из них 19 — из Ижевска, 5 — из Воткинска и Завьяловского района.
Специалисты рекомендуют вакцинацию, которую можно пройти в поликлинике. Прививка по ускоренной схеме (вторая доза через 1–2 месяца) менее эффективна, но возможна.