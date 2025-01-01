Житель Ижевска попал в ДТП пьяным в Новогоднюю ночь и врал полицию, что машину угнали



Нейросеть Кандинский 3.1 Нейросеть Кандинский 3.1

В Ижевске 34-летний гражданин получил штраф в 50 000 рублей за то, что врал полиции. Оказалось, что он без прав и пьяный в новогоднюю ночь сел за руль «Ауди», въехал в «Фольксваген», а потом решил, что это сойдет ему с рук.



Он пошел домой, позвонил в полицию и сказал, что его машину угнали. Потом переоделся, вернулся на место аварии и подтвердил свою ложь полицейским.



Его предупредили, что за ложный донос можно ответить по закону, но он все равно написал заявление в полицию. Вина мужчины была выявлена. Суд учел, что он сам во всем признался, и мужчине выписали штраф.