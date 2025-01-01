В Удмуртии выделили деньги на уничтожение борщевика



Нейросеть Кандинский 3.1 Нейросеть Кандинский 3.1

В Селтинском районе Удмуртии в 2025 году будут обрабатывать землю от борщевика. Об этом рассказал глава района Василий Протопопов.



Один из жителей района попросил Василия Протопопова помочь с борщевиком.



Василий Протопопов сказал, что уничтожить борщевик непросто. В Селтинском районе борются с ним каждый год. Три года район участвовал в программе по уничтожению борщевика. В этом году на это выделили деньги.



Сейчас ищут того, кто будет уничтожать борщевик.



Сначала уничтожат борщевик там, где его много. Это деревни Селты, Сюромошур, Халды, Истомино, Прой-Балма, Толошур, Круглый Ключ, Винишур-Бия, Квашур, Малый Жайгил, Колесур, Копки. Всего обработают больше 50 гектаров.



Специалисты будут уничтожать борщевик, когда он вырастет. Ещё организуют субботники, чтобы местные жители помогали косить борщевик. Владельцев домов просят косить траву рядом с домом по правилам.