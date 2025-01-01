Более 10 тысяч медработников Удмуртии в 54 клиниках получили специальные выплаты



Нейросеть Gigachat Нейросеть Gigachat

Размер выплаты варьируется от 4,5 тыс. до 50 тыс. рублей



С начала 2025 года в Удмуртской Республике более 10 тысяч медицинских работников получили специальные ежемесячные выплаты.



Указанная социальная выплата предназначена для медицинских специалистов первичного звена здравоохранения, сотрудников центральных районных и участковых больниц, а также работников станций и отделений скорой медицинской помощи. На текущий момент региональное отделение Социального фонда Российской Федерации осуществляет финансовые перечисления в 54 медицинские учреждения, как сообщает информационное агентство «Удмуртия».



Размер выплаты варьируется в зависимости от категории медицинского работника и численности населения в соответствующем населённом пункте, где расположена медицинская организация, и составляет от 4,5 тысячи до 50 тысяч рублей.